Мононуклеоз: симптомы и лечение мононуклеоза. Фото: Pixabay

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Мононуклеоз — очень неприятное заболевание, которое передается от человека к человеку через слюну. Вы можете заболеть мононуклеозом, целуя кого-то, делясь едой или пользуясь общей посудой, подвергаясь воздействию капель чужой слюны при кашле или чихании.

Как узнать, есть ли у вас мононуклеоз, и что можно предпринять, чтобы предотвратить заражение?

Что такое мононуклеоз

Мононуклеоз является заразным заболеванием, обычно вызываемым вирусом Эпштейна-Барра (ВЭБ). Большинство людей подвергаются воздействию этого вируса в какой-то момент своей жизни, но не все заражаются или не у всех появляются серьезные симптомы. По статистике, мононуклеоз развивается примерно у каждого четвертого пациента, являющегося носителем вируса Эпштейна-Барра.

Мононуклеоз характеризуется лихорадкой, болью в горле, опухшими лимфатическими узлами и сильной усталостью, которая может длиться неделями. Болезнь наиболее распространена среди подростков и молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет.

Как «подцепить» мононуклеоз?

Самая распространенная причина возникновения мононуклеоза — это уже упомянутый вирус Эпштейна-Барра, но есть и другие вирусы, провоцирующие развитие этого заболевания.

ВЭБ распространяется через слюну, поэтому мононуклеоз обычно называют «болезнью поцелуев», но контактировать с чужой слюной можно и другими, менее приятными способами. Например, подцепить болезнь можно через:

совместное использование столовых приборов, еды или напитков;

бальзам или помаду для губ;

общую зубную щетку (но вы же так не делаете, правда?).

Если кто-то с вирусом кашляет или чихает рядом с вами, капли слюны из его дыхательных путей попадают в ваш нос или рот. Вирус также может распространяться через биологические жидкости во время полового контакта.

Подростки и молодые люди обычно находятся в тесном контакте друг с другом, особенно в учебных заведениях, и в этом кроется причина того, что они чаще других болеют мононуклеозом. Около 75% молодых людей в возрасте от 18 до 22 лет переносят ВЭБ в «комплекте» с мононуклеозом.

Болеют ли дети и старики?

Дети и пожилые люди могут подхватить мононуклеоз, хотя обычно эта болезнь у них протекает бессимптомно. У детей в возрасте до 10 лет симптомы могут быть настолько слабыми, что они едва заметны и не отличаются от других незначительных заболеваний — таких, как простуда или острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ).

Зрелые и пожилые люди также могут заболеть мононуклеозом, но это случается крайне редко: примерно у одного человека старше 30 лет на каждую тысячу населения. Взрослые с мононуклеозом обычно не имеют характерных симптомов, таких, как боль в горле и опухшие лимфатические узлы. Вместо этого наблюдается увеличение печени и желтуха (желтая кожа), но только у пожилых людей.

Симптомы мононуклеоза

Среди наиболее распространенных симптомов мононуклеоза встречаются:

высокая температура;

больное горло;

трудности при глотании;

раздутые лимфатические узлы на шее или в подмышках;

головная боль;

высыпания;

чувство сильной, непреодолимой усталости.

Сначала симптомы мононуклеоза трудно отличить от проявлений других болезней, например, острого фарингита или гриппа, но в случае с мононуклеозом все эти проявления длятся гораздо дольше типичного ОРВИ или простуды.

Если вы наблюдаете у себя какие-либо из этих симптомов в течение более двух недель, скорее всего, это мононуклеоз, а не грипп. Хотя лихорадка или боль в горле могут исчезнуть в течение нескольких недель, некоторые симптомы, например, усталость, способны сохраняться гораздо дольше.

Большинство людей с мононуклеозом чувствуют себя лучше примерно через две-четыре недели, но постоянная усталость, слабость и чувство «разбитости» может в некоторых случаях длиться до шести месяцев. Можно даже не догадываться, что является причиной «разбитого» состояния организма, и многие часто склонны приписывать такое проявление болезни другим проблемам — например, депрессии или чрезмерной нагрузке на работе.

Чтобы определить, есть ли у вас мононуклеоз, обратитесь к своему врачу-терапевту для установления официального диагноза. Лечащий врач может назначить различные анализы крови, которые определяют количество лейкоцитов и потенциальные антитела к ВЭБ, указывающие на моноинфекцию. Если у вас обнаружили это заболевание, следуйте рекомендациям для его лечения.

Кроме того, существуют менее распространенные симптомы мононуклеоза, которые могут потребовать дальнейшего лечения:

Увеличенная селезенка. По словам медиков, это встречается примерно в 50% случаев мононуклеоза как результат увеличения количества лейкоцитов, вырабатываемых организмом для борьбы с инфекцией. Эти клетки, известные как лимфоциты, затем вызывают увеличение селезенки. Признаки увеличения селезенки могут включать боль в верхней левой части живота или ощущение сытости после употребления небольшого количества пищи, когда селезенка вдавливается в желудок. Раздутая печень — легкое ее повреждение, которое может вызвать временное пожелтение кожных и слизистых покровов. Обнаружить увеличение печени можно при пальпации — в таком случае орган будет выходить за пределы нижних ребер. Опухшие миндалины, которые мешают нормально глотать. Это проявление мононуклеоза можно легко спутать с ангиной или ОРВИ.

Хотя эти симптомы встречаются редко, они могут привести к более серьезным осложнениям, поэтому необходима дальнейшая консультация с врачом.

Как не заболеть мононуклеозом

Симптомы мононуклеоза обычно возникают в течение четырех-шести недель после заражения ВЭБ. Но люди, у которых есть склонность к мононуклеозу, могут обнаружить у себя симптомы с момента первого контракта с ВЭБ.

Предотвращение распространения мононуклеоза — трудная задача, так как пациент способен заразить других, прежде чем узнает, что он сам болен. Тем не менее, вы можете снизить риск заболеть лично для себя, следуя простым правилам:

часто и старательно мыть руки с мылом;

не делиться посудой, столовыми приборами, напитками или зубными щетками с другими, особенно незнакомыми или малознакомыми людьми;



не целовать никого, кто проявляет хотя бы малейшие симптомы мононуклеоза.

Некоторые исследования показали, что мононуклеоз может быть заразным в течение нескольких месяцев после появления симптомов. Обнаружив у себя симптомы заболевания, постарайтесь ограничить тесные контакты с другими людьми, чтобы не стать переносчиком инфекции.