Суд по делу Шеремета заслушает речи прокурора и защиты

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Суд по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета проходит 8 октября в Шевченковском районном суде Киева.

Ожидается, что суд заслушает вступительные речи адвокатов сторон. Ранее стало известно, что дело Шеремета в суде будет рассматривать суд присяжных.

В суде заслушают прокурора и адвокатов, которые расскажут основные тезисы позиций обвинения и защиты. Также будет определен порядок исследования доказательств.

Украинский журналист белорусского происхождения Павел Шеремет погиб летом 2016 года в центре Киева в результате взрыва авто.

12 декабря 2019 года полиция назвала подозреваемых в его убийстве. Это лидер группы Riffmaster, военный Андрей Антоненко, кардиохирург и волонтер Юлия Кузьменко и военная медсестра Яна Дугарь.

Впоследствии следователи изменили подозрение Кузьменко, Антоненко и Дугарь, убрав из перечня мотивов «ультранационалистические идеи» и «величие арийской расы». Антоненко постоянно находится под стражей. Дугарь в мае изменили меру пресечения и назначили залог в 168 тыс. грн и ношение электронного браслета. Меру пресечения Кузьменко также изменили — ее отправили на круглосуточный домашний арест.

6 октября после судебного заседания по делу об убийстве Шеремета группа лиц возле Апелляционного суда столицы препятствовала выезду спецтранспорта, а затем перекрыла дорожное движение на улице Соломенской. Тогда суд в очередной раз оставил Антоненко под арестом.