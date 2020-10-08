Суд у справі Шеремета заслухає промови прокурора і захисту

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Суд у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета відбувається 8 жовтня у Шевченківському районному суді Києва.

Очікується, що суд заслухає вступні промови адвокатів сторін. Раніше стало відомо, що справу Шеремета в суді розглядатиме суд присяжних.

У суді заслухають прокурора і адвокатів, які поділяться основними тезами позицій обвинувачення і захисту. Також буде визначено порядок дослідження доказів.

Український журналіст білоруського походження Павло Шеремет загинув влітку 2016 року у центрі Києва внаслідок вибуху авто.

12 грудня 2019 року поліція назвала підозрюваних у його вбивстві. Це лідер гурту Riffmaster, військовий Андрій Антоненко, кардіохірург та волонтерка Юлія Кузьменко та військова медсестра Яна Дугарь.

Згодом слідчі змінили підозру Кузьменко, Антоненку та Дугарь, прибравши з переліку мотивів «ультранаціоналістичні ідеї» та «велич арійської раси». Антоненко постійно перебуває під вартою. Дугарь у травні змінили запобіжний захід і призначили заставу у 168 тис. грн й електронний браслет. Запобіжний захід Кузьменко змінили з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

6 жовтня після судового засідання у справі про вбивство Шеремета група осіб біля Апеляційного суду столиці перешкоджала виїзду спецтранспорту, а згодом перекрила дорожній рух на вулиці Солом’янській. Тоді суд вкотре залишив Антоненка під арештом.