Як подружитися з кішкою, розповіли вчені. Фото: Пиксабай

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Способи подружитися з кішкою і налагодити з нею комунікацію виявили вчені з університетів Сассекса і Портсмута.

Як виявилося, нав’язати дружні відносини з вихованцем допоможуть повільне моргання і примруження очей. Кішка сприймає їх як щиру усмішку. Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі Scientific Reports.

Для того, аби виявити ефективні способи комунікації зі своїм улюбленцем, команда психологів з Сассекського і Портсмутского університетів у Великій Британії провела два експерименти. У першому брала участь 21 кішка. Тваринам було від декількох місяців до 16 років. Вчені запропонували їх господарям сісти в кімнаті власного будинку та моргати або мружити очі.

Для другого тесту взяли 24 кішки, яким було від одного до 17 років. Під час експерименту з ними намагався взаємодіяти один з дослідників, з яким вони не були знайомі. Спершу він простягав кожній тварині руку, а потім або повільно кліпав, або просто сидів навпроти і дивився в бік. Потім дослідник знову подавав руку вихованцеві і дивився, як змінилося його ставлення.

Результати дослідження показали, що кішки реагують на мруження або повільне моргання. Як виявилося, після таких дій вони спокійно підходили навіть до незнайомця.

Вчені припустили, що кішки можуть ставати привітними у відповідь на описані вище дії, бо чекають нагороди або раді, що людина так перериває зоровий контакт, який асоціюється з небезпекою. Інша гіпотеза припускає, що кішки сприймають рухи очей так само, як люди — усмішку.

Спробуйте примружити очі, дивлячись на домашнього улюбленця, а потім прикрити їх на пару секунд. Ви виявите, що ваша кішка повторить ці дії, і зможете почати з нею щось схоже на розмову, — сказала керівник дослідження, професор Карен Маккомб зі Школи психології Університету Сассекса.



Дослідники вважають, що результати цієї роботи допоможуть краще стежити за станом кішок в притулках і ветеринарних клініках.

Нагадаємо, що у Таїланді кіт, що живе при монастирі, жваво намагався привернути увагу буддійського ченця під час урочистого читання молитов на Новий рік. Зберегти зосередженість й не чинити опору тварині буддійський ченець намагався під час молитовної церемонії, яка тривала п’ять годин.