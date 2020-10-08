Нобелівську премію з літератури присудили поетесі зі США

https://racurs.ua/ua/n144879-nobelivsku-premiu-z-literatury-prysudyly-poetesi-zi-ssha.html

Ракурс

Нобелівський комітет оголосив лауреата премії з літератури 2020 року. Нею стала американська поетеса Луїза Ґлюк.

Премія присуджена з формулюванням «за безпомилковий поетичний голос, який своєю строгою красою робить індивідуальне існування універсальним».

Американська поетеса Луїза Ґлюк народилася в 1943 році в Нью-Йорку і живе в Кембриджі, штат Массачусетс. Вона також професор англійської мови в Єльському університеті.

Серед її творів — збірник «Дикий ірис» (1992), «Аверно» (2006), «Вірна і доброчесна ніч» (2014 року).

Роботи лауреата Луїзи Глюк відрізняються прагненням до ясності. Дитинство і сімейне життя, близькі стосунки з батьками, братами і сестрами — тема, яка залишається для неї центральною, — заявили представники комітету.

На торішній церемонії Шведська академія оголосила імена лауреатів за два роки відразу — лауреатами стали Ольга Токарчук з Польщі та Петер Гандке з Австрії.

У 2018 року вручення премії по літературі було скасовано через скандал з витоком даних про переможців.

Раніше присудили Нобелівську премію з хімії. Її володарями стали Еммануель Шарпантьє (Франція) і Дженніфер Дудне (США), які розробили методу редагування генома.

9 жовтня в Осло назвуть володарів Нобелівської премії миру, а 12 жовтня стане відомо, хто отримав премію з економіки.