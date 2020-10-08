Нобелевскую премию по литературе присудили поэтессе из США — что о ней известно

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Нобелевский комитет объявил лауреата премии по литературе 2020 года. Ею стала американская поэтесса Луиза Глюк.

Премия присуждена с формулировкой «за безошибочный поэтический голос, который своей строгой красотой делает индивидуальное существование универсальным».

Американская поэтесса Луиза Глюк родилась в 1943 году в Нью-Йорке и живет в Кембридже, штат Массачусетс. Она также профессор английского языка в Йельском университете.

Среди ее произведений — сборник «Дикий ирис» (1992), «Аверно» (2006), «Верная и добродетельная ночь» (2014).

Работы лауреата Луизы Глюк отличаются стремлением к ясности. Детство и семейная жизнь, близкие отношения с родителями, братьями и сестрами — тема, которая остается для нее центральной, — заявили представители комитета.

На прошлогодней церемонии Шведская академия объявила имена лауреатов за два года сразу — лауреатами стали Ольга Токарчук из Польши и Хандке из Австрии.

В 2018 году вручение премии по литературе было отменено из-за скандала с утечкой данных о победителях.

Ранее присудили Нобелевскую премию по химии. Ее обладателями стали Эммануэль Шарпантье (Франция) и Дженнифер Дудна (США), разработавшие метод редактирования генома.

9 октября в Осло назовут обладателей Нобелевской премии мира, а 12 октября станет известно, кто получил премию по экономике.