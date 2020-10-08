Как подружиться с кошкой, рассказали ученые. Фото: Пиксабай

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Способы подружиться с кошкой и наладить с ней коммуникацию выяснили ученые из университетов Сассекса и Портсмута.

Как оказалось, завязать дружеские отношения с питомцем помогут медленное моргание и прищуривание глаз. Кошка воспринимает их как искреннюю улыбку. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports.

Для того, чтобы выявить эффективные способы коммуникации со своим любимцем, команда психологов из Сассекского и Портсмутского университетов провела два эксперимента. В первом участвовала 21 кошка. Животным было от нескольких месяцев до 16 лет. Ученые предложили их хозяевам сесть в комнате собственного дома и моргать или прищуривать глаза.

Для второго теста взяли 24 кошки, которым было от одного года до 17 лет. Во время эксперимента с ними пытался взаимодействовать один из исследователей, с которым они не были знакомы. Сначала он протягивал каждому животному руку, а потом или медленно моргал, или просто сидел напротив и смотрел в сторону. Затем исследователь снова подавал руку питомцу и смотрел, как изменилось его отношение.

Результаты исследования показали, что кошки реагируют на прищуривание или медленное моргание. Как оказалось, после таких действий они спокойно подходили даже к незнакомцу.

Ученые предположили, что кошки могут становиться приветливыми в ответ на описанные выше действия, потому что ждут награды или рады, что человек так прерывает зрительный контакт, который ассоциируется с опасностью. Другая гипотеза предполагает, что кошки воспринимают движения глаз так же, как люди — улыбку.

Попробуйте зажмурить глаза, глядя на домашнего любимца, а затем прикрыть их на пару секунд. Вы обнаружите, что ваша кошка повторит эти действия, и сможете начать с ней что-то похоже на разговор, — сказала руководитель исследования, профессор Карен Маккомб из Школы психологии Университета Сассекса.

Исследователи считают, что результаты этой работы помогут лучше следить за состоянием кошек в приютах и ​​ветеринарных клиниках.

Напомним, что в Таиланде кот, живущий при монастыре, живо пытался привлечь внимание буддийского монаха во время торжественного чтения молитв на Новый год. Сохранить сосредоточенность и не оказывать сопротивления животному буддийский монах пытался во время молитвенной церемонии, которая длилась пять часов.