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Трьох мертвих військових знайшли у селі на Житомирщині, фото — Главком
Трьох мертвих військових знайшли у селі на Житомирщиніhttps://racurs.ua/ua/n144882-troh-mertvyh-viyskovyh-znayshly-u-seli-na-jytomyrschyni.htmlРакурс
У Житомирській області знайшли мертвими трьох військовослужбовців.
На тіла натрапили уранці 8 жовтня в орендованій квартирі у селі Новоівницькому Андрушівського району.
Поліції зателефонували колеги загиблих, які виявили тіла чоловіків за місцем проживання. Під час поверхневого огляду тілесних ушкоджень ні у кого з них виявлено не було.
Місцеві ЗМІ стверджують, що причиною смерті могло стати отруєння чадним газом.
Усі троє загиблих — військовослужбовці за контрактом. Уродженцям Сумщини та Дніпропетровщини було по 23 роки, мешканцю Чернігова — 21 рік.
В Андрушівському районі в селищі Новоівницьке знаходиться військова частина А1912.
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