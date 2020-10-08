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Ракурс
Трьох мертвих військових знайшли у селі на Житомирщині, фото — Главком

Трьох мертвих військових знайшли у селі на Житомирщині

8 жов 2020, 15:16
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У Житомирській області знайшли мертвими трьох військовослужбовців.

На тіла натрапили уранці 8 жовтня в орендованій квартирі у селі Новоівницькому Андрушівського району.

Поліції зателефонували колеги загиблих, які виявили тіла чоловіків за місцем проживання. Під час поверхневого огляду тілесних ушкоджень ні у кого з них виявлено не було.

Місцеві ЗМІ стверджують, що причиною смерті могло стати отруєння чадним газом.

Усі троє загиблих — військовослужбовці за контрактом. Уродженцям Сумщини та Дніпропетровщини було по 23 роки, мешканцю Чернігова — 21 рік.


В Андрушівському районі в селищі Новоівницьке знаходиться військова частина А1912.

Джерело: Ракурс


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