Медицина на межі, лікарі виснажені — Степанов про новий рекорд госпіталізованих

https://racurs.ua/ua/n144854-medycyna-na-meji-likari-vysnajeni-stepanov-pro-novyy-rekord-gospitalizovanyh.html

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Коронавірус вклав за добу на лікарняні ліжка рекордну кількість українців — 900 осіб. В спеціалізованих лікарнях хворими на COVID-19 зайнято вже 20 тис. ліжок.

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив на брифінгу, що «усе має межу, в тому числі можливості медичної системи», а лікарі в Україні виснажені кількамісячною роботою.

Міністр вкотре нагадав, що світ не вигадав іншого способу зупинити поширення коронавірусу, ніж дотримання громадянами вимог дистанціювання та носіння масок.

Всьому є межа. Україна зараз не може піти тим шляхом, що пішли європейські країни. Той самий Ізраїль, який ввів повний локдаун. Локдаун вводиться, щоб розірвати ланцюг хвороби, — заявив Степанов.



Він знову апелював до політиків, які «перед виборами фантазують» щодо малої кількості ПЛР-тестів, які проводяться в Україні.

Нагадаємо, що 8 жовтня в МОЗ повідомили про новий рекорд виявлення коронавірусу за добу. Статистика подолала психологічну відмітку у 5 тис. нових хворих.