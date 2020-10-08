Медицина на грани, врачи истощены — Степанов о новом рекорде госпитализированных

https://racurs.ua/n144854-medicina-na-grani-vrachi-istoscheny-stepanov-o-novom-rekorde-gospitalizirovannyh.html

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Коронавирус уложил за сутки на больничные койки рекордное количество украинцев — 900 человек. В специализированных больницах больными COVID-19 занято уже 20 тыс. коек.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил на брифинге, что «у всего есть предел, в том числе у возможностей медицинской системы», а врачи в Украине «истощены на работе».

Министр еще раз напомнил, что мир не придумал другого способа остановить распространение коронавируса, чем соблюдение гражданами требований дистанцирования и ношения масок.

У всего есть предел. Украина сейчас не может пойти путем европейских стран. Тот самый Израиль, который ввел полный локдаун. Локдаун вводится, чтобы разорвать цепь передачи болезни, — заявил Степанов.



Он снова апеллировал к политикам, которые «перед выборами фантазируют» по поводу малого количества ПЦР-тестов, проводимых в Украине.

Напомним, что 8 октября в Минздраве сообщили о новом рекорде выявления коронавируса за сутки. Статистика преодолела психологическую отметку в 5 тыс. новых больных.