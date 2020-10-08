Кравчук рассказал о роли преемника Фокина в ТКГ

https://racurs.ua/n144853-kravchuk-rasskazal-o-roli-preemnika-fokina-v-tkg.html

Ракурс

Леонид Кравчук, глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ), прокомментировал вопрос о кандидатуре своего первого заместителя.

Эту должность ввели буквально два месяца назад, и сегодня мы хотим проанализировать, прежде всего, какова роль, какие полномочия и какую работу будет вести этот человек, — отметил экс-президент в интервью «Радио Свобода».

Он отметил, что его заместитель должен не только соответствовать общей концепции, предусматривающей «коммуникацию с людьми, которые живут на неконтролируемых территориях, с остальными украинцами».

Это общая фраза. Нам нужно четко знать, чем будет заниматься этот человек, и только после этого будем уже под задачи искать человека, а не задачи отдельно от человека, — отметил Леонид Кравчук.

Чиновник добавил, что сейчас таких кандидатур нет.

Импровизация здесь недопустима. Здесь надо думать, анализировать и делать очень точные с точки зрения Конституции и законов Украины, с точки зрения интересов Украины выводы, — продовив Кравчук.



Отметим, ранее эту должность занимал Витольд Фокин, которого президент Владимир Зеленский назначил в августе, но уже в конце сентября был вынужден вывести его из состава ТКГ из-за ряда противоречивых пророссийских комментариев о Донбассе.

Напомним, 29 сентября Фокин на заседании парламентского комитета заявил, что не видит никакого подтверждения участия России в войне на Донбассе. По его мнению, там против ВСУ воюют боевики и наемники из 30 стран мира, поддерживаемые Кремлем.