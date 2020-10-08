Кравчук про роль наступника Фокіна у ТКГ

https://racurs.ua/ua/n144853-kravchuk-pro-rol-nastupnyka-fokina-u-tkg.html

Ракурс

Леонід Кравчук, очільник української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ), прокоментував питання щодо кандидатури свого першого заступника.

Цю посаду ввели буквально два місяці тому, і сьогодні ми хочемо проаналізувати, перш за все, яка роль, які повноваження і яку роботу ця людина буде вести, — зазначив екс-президент в інтерв’ю «Радіо Свобода».

Він зауважив, що його заступник повинен не лише відповідати загальній концепції щодо «комунікації з людьми, які живуть на неконтрольованих територіях, з рештою українців».

Це загальна фраза. Нам потрібно чітко знати, чим буде займатися ця людина, і тільки після цього будемо вже під завдання шукати людину, а не завдання окремо від людини, — наголосив Леонід Кравчук.

Чиновник додав, що нині таких кандидатур немає.

Імпровізація тут неприпустима. Тут треба думати, аналізувати і робити дуже точні з точки зору Конституції і законів України, з точки зору інтересів України висновки, — продовжив Кравчук.



Зауважимо, раніше цю посаду обіймав Вітольд Фокін, якого президент Володимир Зеленський призначив у серпні, але вже наприкінці вересня був змушений вивести його зі складу ТКГ через низку суперечливих коментарів з проросійським наративом щодо Донбасу.

Нагадаємо, 29 вересня Фокін на засіданні парламентського комітету заявив, що не бачить жодного підтвердження участі Росії у війні на Донбасі. На його думку, там проти ЗСУ воюють бойовики і найманці з 30 країн світу, підтримувані Кремлем.