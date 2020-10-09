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Новый рекорд COVID-19 в Украине — статистика приблизилась к 6-тысячной отметке

Новый рекорд COVID-19 в Украине — статистика приблизилась к 6-тысячной отметке

9 окт 2020, 09:27
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Коронавирус в Украине за 8 октября обнаружили у 5 тыс. 804 человек.

Как свидетельствуют данные мониторинговой системы СНБО, это очередное, третий день подряд, обновление показателя новых больных. Умерли за последние сутки 89 человек.

Больше всего новых случаев за сутки обнаружили в Харьковской области (630), Киеве (567) и Одесской области (403).

Динамика заболеваемости коронавирусом в Украине, данные — СНБО

Всего с начала пандемии COVID-19 в Украине заболели более 250,5 тыс. человек, а 4 тыс. 779 — умерли. Продолжают лечиться более 137 тыс. человек.

Накануне в Минздраве сообщали о 5 тыс. 397 новых случаев. Министр здравоохранения Максим Степанов напоминал, что у медицинской системы «есть определенные пределы». Он не исключил возвращения к жесткому карантину в случае ухудшения ситуации с распространением коронавирусной болезни COVID-19.

Динамика заболеваемости коронавирусом в Украине, данные — СНБО


Похожая ситуация была весной в Испании и Италии. И даже медицинские системы европейских стран не выдерживали нагрузки, все мы видели те шокирующие кадры, — рассказывал Степанов.

Киев с понедельника снова попадет в «оранжевую» зону карантина. В Госпотребслужбе столицы сообщили, что наполненность койкомест в Киеве достигает 75%.

Источник: Ракурс


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