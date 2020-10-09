Новый рекорд COVID-19 в Украине — статистика приблизилась к 6-тысячной отметке

https://racurs.ua/n144907-novyy-rekord-covid-19-v-ukraine-statistika-priblizilas-k-6-tysyachnoy-otmetke.html

Ракурс

Коронавирус в Украине за 8 октября обнаружили у 5 тыс. 804 человек.

Как свидетельствуют данные мониторинговой системы СНБО, это очередное, третий день подряд, обновление показателя новых больных. Умерли за последние сутки 89 человек.

Больше всего новых случаев за сутки обнаружили в Харьковской области (630), Киеве (567) и Одесской области (403).

Всего с начала пандемии COVID-19 в Украине заболели более 250,5 тыс. человек, а 4 тыс. 779 — умерли. Продолжают лечиться более 137 тыс. человек.

Накануне в Минздраве сообщали о 5 тыс. 397 новых случаев. Министр здравоохранения Максим Степанов напоминал, что у медицинской системы «есть определенные пределы». Он не исключил возвращения к жесткому карантину в случае ухудшения ситуации с распространением коронавирусной болезни COVID-19.

Похожая ситуация была весной в Испании и Италии. И даже медицинские системы европейских стран не выдерживали нагрузки, все мы видели те шокирующие кадры, — рассказывал Степанов.

Киев с понедельника снова попадет в «оранжевую» зону карантина. В Госпотребслужбе столицы сообщили, что наполненность койкомест в Киеве достигает 75%.