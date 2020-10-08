Заполненные больницы и очереди «скорых» — в Харькове и Киеве поднимается COVID-паника

https://racurs.ua/n144890-zapolnennye-bolnicy-i-ocheredi-skoryh-v-harkove-i-kieve-podnimaetsya-covid-panika-video.html

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COVID-паника поднимается в Харькове и Киеве. Именно эти два региона пока лидируют в ежедневных сводках медиков о количестве новых больных коронавирусом.

В городских больницах Харькова все меньше мест для COVID-больных. В медучреждениях города находится 811 пациентов с пневмонией, у 667 из них подтвержден коронавирус.

Медучреждения заполнены, кровати со складов доставляют в холлы и коридоры, рассказала «Суспільному» заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан.

Одного выписали, тут же на эту кровать положили другого человека. Койки не пустуют. Есть также ситуации, когда люди ждут в приемном отделении, — сказала Горбунова-Рубан.

Критическая ситуация в больницах № 18 и № 13. В них медики достали все кровати со складов.

Персонала, по словам врача, хватает. По ее мнению, количество случаев, подтвержденных за сутки, в Харькове еще будет расти.

Это не рекорд, это следующая цифра. Наши рекорды все впереди, — считает Горбунова-Рубан.

По словам Горбуновой-Рубан, дома лечатся 5,8 тыс. харьковчан, у 287 из них есть подтвержденный COVID-19, но они болеют бессимптомно.

Между тем Киев в обновленном списке попадает в оранжевую зону карантина, пока столица находится в желтой зоне. Об этом сообщил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.

Большая проблема сегодня с койко-местами, потому что заполненность сегодня почти на 75−70%, — рассказал Рубан «РБК-Украина».

Если заполненность больниц более 60% будет держаться дольше пяти суток, то карантинные мероприятия станут жестче.

В Фейсбук показали очередь из карет скорой помощи перед приемным отделением в киевской клинической больнице № 9, что на Сырце.

Видео размещено на официальной странице Facebook киевской Муниципальной стражи.

«Коронавируса нет!» — говорили они. Киевская клиническая больница № 9. Очередь карет скорой помощи в инфекционное отделение. В каждом из автомобилей инфицированный COVID-19. Любите маму и Украину. Мойте руки мылом, — так подписали это видео.

На Харьковщине 7 октября обнаружили рекордное количество новых больных коронавирусом — 687 случаев. Вчера стало известно, что в чернобыльском диспансере в Харькове закончились свободные места для COVID-больных. Почти нет свободных мест и в областной инфекционной больнице.