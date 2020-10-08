Елена Зеленская. Фото: пресс-служба ОП

https://racurs.ua/n144889-pervyy-ukrainoyazychnyy-audiogid-v-londonskom-tauere-vvela-elena-zelenskaya-foto-sobytiya.html

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Елена Зеленская, украинская первая леди, во время официального визита президента Владимира Зеленского в Великобританию посетила музей Лондонского Тауэра, где по ее инициативе был подписан Меморандум о создании первого на территории Великобритании украиноязычного аудиогида.

Первая леди считает, что это — первый шаг к узнаваемости Украины в мире. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.



По мнению жены президента, подписание этого меморандума позволит и в дальнейшем сотрудничать с Украиной и распространять практику введения аудиогидов на украинском языке в других музеях мира.

Напомним, ранее мы сообщали, что президентская чета посетила герцогов Кембриджских в рамках визита в Великобританию. Во время встречи украинский лидер и первая леди обсуждали с членами королевской семьи экологические инициативы и двусторонние взаимодействия по вопросам медицинской реабилитации военнослужащих.

Также глава государства и представители британской короны подняли темы гендерного и социального равенства, а также обсудили меры противодействия домашнему насилию.