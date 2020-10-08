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Ракурс
Елена Зеленская. Фото: пресс-служба ОП

Первый украиноязычный аудиогид в Лондонском Тауэре ввела Елена Зеленская — фото события

8 окт 2020, 16:17
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Елена Зеленская, украинская первая леди, во время официального визита президента Владимира Зеленского в Великобританию посетила музей Лондонского Тауэра, где по ее инициативе был подписан Меморандум о создании первого на территории Великобритании украиноязычного аудиогида.

Первая леди считает, что это — первый шаг к узнаваемости Украины в мире. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Елена Зеленская в Лондоне. Фото: пресс-служба ОППо мнению жены президента, подписание этого меморандума позволит и в дальнейшем сотрудничать с Украиной и распространять практику введения аудиогидов на украинском языке в других музеях мира.


Подписание меморандума. Фото: пресс-служба ОПНапомним, ранее мы сообщали, что президентская чета посетила герцогов Кембриджских в рамках визита в Великобританию. Во время встречи украинский лидер и первая леди обсуждали с членами королевской семьи экологические инициативы и двусторонние взаимодействия по вопросам медицинской реабилитации военнослужащих.

Также глава государства и представители британской короны подняли темы гендерного и социального равенства, а также обсудили меры противодействия домашнему насилию.

Источник: Ракурс


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