Олена Зеленська. Фото: прес-служба Зеленського

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Олена Зеленська, українська перша леді, під час офіційного візиту президента Володимира Зеленського до Великої Британії відвідала музей Лондонського Тауера, де за її ініціативою був підписаний Меморандум про започаткування першого на території Великої Британії україномовного аудіогіда.

Перша леді вважає, що це перший крок до впізнаванності України у світі. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.





На думку дружини президента, підписання цього меморандуму дозволить і надалі співпрацювати з Україною та поширювати практику запровадження аудіогідів українською в інших музеях світу.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президентське подружжя відвідало герцогів Кембриджських у рамках візиту до Великої Британії. Під час зустрічі український лідер та перша леді обговорювали з членами королівської родини екологічні ініціативи та двосторонні взаємодії з питань медичної реабілітації для військовослужбовців.

Також глава держави та представники британської корони підняли теми гендерної та соціальної рівності, а також протидію домашньому насильству.