ЄС звинуватила ПриватБанк у блокуванні грошей партії. Фото: psm7.com

https://racurs.ua/ua/n144888-pryvatbank-blokuie-groshi-ievropeyskoyi-solidarnosti-zayava-partiyi.html

Ракурс

Партія «Європейська солідарність» звинуватила «ПриватБанк» у незаконному блокуванні грошей партії, виділених на ведення виборчої кампанії.

У опозиційній політсилі вважають, що фінансова установа діє за вказівкою влади. У «Євросолідарності» вважають, що банк повністю контролюється чинною владою. Про це повідомляється у заяві партії, яка опублікована на каналі ЄС у Telegram.

Зазначається, що 5 жовтня з центрального рахунку партії було здійснено перерахунок коштів на рахунки регіональних партійних структур. Після чого нібито без жодних підстав ці гроші були заблоковані «ПриватБанком». У ЄС зазначалося, що цими грошима мали розрахуватися за рекламу на телебаченні.

Таким чином, незаконно втручаючись у виборчий процес, влада руками підконтрольного їй «ПриватБанку» повністю заблокувала фінансування виборчої кампанії нашої партії в регіонах, — йдеться у заяві.



У політсилі вимагають від правоохоронців та керівництва НБУ розслідувати інцидент.

Нагадаємо, 6 жовтня у партії «Європейська солідарність» заявили про тиск з боку Служби безпеки України напередодні місцевих виборів. У політсилі продемонстрували лист, який надійшов на ім’я лідера партії Петра Порошенка від СБУ Донецької та Луганської областей. У цьому листі спецслужба цікавилася інформацією щодо кандидатів від політсили на місцевих виборах у цих областях.