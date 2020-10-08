Чим шкідливі антибіотики при коронавірусній інфекції, розповів Ляшко

Чим шкідливе самолікування коронавірусної інфекції, назвав Ляшко

https://racurs.ua/ua/n144887-chym-shkidlyvi-antybiotyky-pry-koronavirusniy-infekciyi-nazvav-lyashko.html

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Самолікування коронавірусної хвороби COVID-19, чим зловживають українці, а також надмірне вживання антибіотиків й часте «відвідання аптек» розкритикував заступник глави Міністерства охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Наші люди заносять близько 50 млрд грн до аптек щороку, особливо в осінньо-зимовий період. І все це на фіктивні противірусні препарати, які ми бачимо десь на прилавках, — заявив Ляшко в інтерв’ю «Українській правді. Життя».

Окрім цього, головний санлікар наголосив, що вживати антибіотики можна лише за призначенням лікаря.

Я бачу картину, коли три антибіотики різного класу одночасно вживають люди, бо думають, що у них коронавірусна хвороба. Таке вживання антибіотиків для профілактики не дієве, бо антибіотики на вірус не діють, але призведуть до того, що в нас буде інша проблема — антибіотикорезистентність. Коли ми не зможемо лікувати банальні інфекційні хвороби тими класами антибіотиків, які до цього були дієвими, — розповів головний санлікар.

Також, окрім «золотого стандарту» діагностики COVID-19 — ПЛР-тесту, Ляшко нагадав ще про наявність рентгенологічної картини, газоаналізаторів, дослідження крові та інших біологічних рідин.

Це все дає лікарю базові підстави для того, щоб визначати подальшу тактику ведення хворого. Кому потрібна оксигенотерапія, кому — реанімаційні заходи, кому — апарат ШВЛ, кому — антибіотики долучити, тому що вони провели посіви і побачили, що є стафілокок чи стрептокок. Саме лікар повинен визначати тактику ведення пацієнта. Ніхто в жодному разі не повинен займатися самолікуванням й самодіагностикою, — резюмував Ляшко.



Нагадаємо, раніше Ляшко повідомив, що уряд направив 15 млрд грн для Національної служби здоров’я України на «коронавірусний» пакет. З цього пакету фінансується екстрена і стаціонарна медична допомога. Екстрену меддопомогу профінансовано на 1,3 млрд грн, а стаціонарну — на 2,411 млрд грн. Стаціонарна медична допомога включає доплату медичній бригаді лікарні та кошти на покриття препаратів для лікування COVID-19 (антибіотики та іншу симптоматичну терапію) і кисень.

Водночас випадки, коли пацієнти витрачали десятки тисяч гривень на лікування коронавірусної інфекції, головний санлікар назвав поодинокими.