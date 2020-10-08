О вреде антибиотиков при коронавирусной инфекции, рассказал Ляшко

https://racurs.ua/n144887-o-vrede-antibiotikov-pri-koronavirusnoy-infekcii-rasskazal-lyashko.html

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Самолечение коронавирусной болезни COVID-19, чем злоупотребляют украинцы, а также чрезмерное употребление антибиотиков и частое «посещение аптек» раскритиковал заместитель главы Министерства здравоохранения Виктор Ляшко.

Наши люди заносят около 50 млрд грн в аптеки ежегодно, особенно в осенне-зимний период. И все это на фиктивные противовирусные препараты, которые мы видим где-то на прилавках, — заявил Ляшко в интервью «Украинской правде. Жизнь».

Кроме этого, главный санврач отметил, что употреблять антибиотики можно только по назначению врача.

Я вижу картину, когда три антибиотики различного класса одновременно принимают люди, потому что думают, что у них коронавирусная болезнь. Такое применение антибиотиков для профилактики не действенно, ведь антибиотики на вирус не действуют, но приведут к тому, что у нас будет другая проблема — антибиотикорезистентность. Когда мы не сможем лечить банальные инфекционные болезни теми классами антибиотиков, которые до этого были действенными, — рассказал главный санврач.

Также, помимо «золотого стандарта» диагностики COVID-19 — ПЦР-теста, Ляшко напомнил еще о наличии рентгенологической картины, газоанализаторов, исследования крови и других биологических жидкостей.

Это все дает врачу базовые основания для того, чтобы определять дальнейшую тактику ведения больного. Кому нужна оксигенотерапия, кому — реанимационные мероприятия, кому — аппарат ИВЛ, кому — антибиотики включить, потому что они провели посевы и увидели, что есть стафилококк или стрептококк. Именно врач должен определять тактику ведения пациента. Никто, ни в коем случае не должен заниматься самолечением и самодиагностикой, — резюмировал Ляшко.



Напомним, ранее Ляшко сообщил, что правительство направило 15 млрд грн для Национальной службы здоровья Украины на «коронавирусный» пакет. Из этого пакета финансируется экстренная и стационарная медицинская помощь. Экстренную медпомощь профинансировали на 1,3 млрд грн, а стационарную — на 2,411 млрд грн. Стационарная медицинская помощь включает доплату медицинской бригаде больницы и средства на покрытие препаратов для лечения COVID-19 (антибиотики и другую симптоматическую терапию) и кислород.

В то же время случаи, когда пациенты тратили десятки тысяч гривен на лечение коронавирусной инфекции, главный санврач назвал единичными.