ЕС обвинила ПриватБанк в блокировании денег партии. Фото: psm7.com

https://racurs.ua/n144888-privatbank-blokiruet-dengi-evropeyskoy-solidarnosti-zayavlenie-partii.html

Ракурс

Партия «Европейская солидарность» обвинила «ПриватБанк» в незаконной блокировке денег партии, выделенных на ведение избирательной кампании.

В оппозиционной политсиле считают, что финансовое учреждение действует по указанию властей. В «Евросолидарности» считают, что банк полностью контролируется действующей властью. Об этом сообщается в заявлении партии, которое опубликовано на канале ЕС в Telegram.

Отмечается, что 5 октября с центрального счета партии был осуществлен перерасчет средств на счета региональных партийных структур. Отмечается, что якобы без всяких оснований эти деньги были заблокированы «ПриватБанком». В ЕС отмечалось, что этими деньгами должны были рассчитаться за рекламу на телевидении.

Таким образом, незаконно вмешиваясь в избирательный процесс, власть руками подконтрольного ей «ПриватБанка» полностью заблокировала финансирование избирательной кампании нашей партии в регионах, — говорится в заявлении.



В политсиле требуют от правоохранителей и руководства НБУ расследовать инцидент.

Напомним, 6 октября в партии «Европейская солидарность» заявили о давлении со стороны Службы безопасности Украины накануне местных выборов. В политсиле продемонстрировали письмо, которое поступило на имя лидера партии Петра Порошенко от СБУ Донецкой и Луганской областей. В этом письме спецслужба интересовалась информацией относительно кандидатов от политсилы на местных выборах в этих областях.