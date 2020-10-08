Заповнені лікарні і черги «швидких» — у Харкові і Києві зчиняється COVID-паніка (ВІДЕО)

https://racurs.ua/ua/n144890-zapovneni-likarni-i-chergy-shvydkyh-u-harkovi-i-kyievi-zchynyaietsya-covid-panika-video.html

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COVID-паніка зчиняється цими днями у Харкові та Києві. Саме ці два регіони наразі лідирують у щоденних зведеннях медиків про кількість нових хворих на коронавірус.

У міських лікарнях Харкова меншає місць для COVID-хворих. У медзакладах перебуває 811 пацієнтів з пневмонією, 667 з них мають підтверджений коронавірус.

Медзаклади заповнені, ліжка зі складів доставляють у холи та коридори, розповіла «Суспільному» заступник Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан.

Одного виписали, тут же на це ліжко поклали іншу людину. Ліжка не порожніють. Є навіть ситуації, коли люди чекають у прийомному відділенні, — сказала Горбунова-Рубан.

Критична ситуація у лікарнях № 18 і № 13. У них медики подіставали всі ліжка зі складів.

Персоналу, за словами лікаря, вистачає. На її думку, кількість випадків, підтверджених за добу, у Харкові ще зростатиме.

Це не рекорд, це наступна цифра. Наші рекорди всі попереду, — вважає Горбунова-Рубан.

У міській лікарні № 25 проведуть киснепровід, а додаткові 60 ліжок планують відкрити у лікарні № 17.

За словами Горбунової-Рубан, вдома лікуються 5,8 тис. харків’ян, 287 з них мають підтверджений COVID-19, але хворіють безсимптомно.

Тим часом Київ в оновленому списку потрапляє до помаранчевої зони карантину, наразі столиця знаходиться в жовтій зоні. Про це повідомив глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан.

Велика проблема сьогодні з ліжко-місцями, тому що заповненість сьогодні майже на 75−70%, — розповів Рубан «РБК-Україна».

Якщо заповненість лікарень понад 60% буде триматися довше п’яти діб, то карантинні заходи стануть жорсткішими.

У Фейсбук показали чергу з карет швидкої допомоги перед приймальним відділенням у київській клінічній лікарні № 9, що на Сирці.

Відео розміщено на офіційній сторінці Facebook київської Муніципальної варти.

«Коронавірусу немає!» — казали вони. Київська клінічна лікарня № 9. Черга карет швидкої допомоги до інфекційного відділення. В кожному з автомобілів інфікований на COVID-19. Любіть маму та Україну. Мийте руки милом, — так підписали це відео.



На Харківщині 7 жовтня виявили рекордну кількість нових хворих на коронавірус — 687 випадків.

Учора стало відомо, що в чорнобильському диспансері у Харкові вичерпали вільні місця для COVID-хворих. Майже немає вільних місць в обласній інфекційній лікарні.