Помощник Зеленского тайно посещал Ахметова — «Схемы»

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Ракурс

Первый помощник Владимира Зеленского Сергей Шефир, который является одним из ближайших друзей президента и совладельцем компаний, входящих в состав «Квартал-95», тайно приезжал домой к олигарху Ринату Ахметову.

Об этом рассказали журналисты программы «Схемы» в расследовании «Зе-Ахметов».

31 августа авто Audi А8 на «номерах прикрытия», которые на постоянной основе использует Шефир, направилось из Офиса президента в Конча-Заспу. Туда подъехал автомобиль охраны Рината Ахметова и бронированный Mercedes Maybach. Сергей Шефир вышел из Audi и пересел в Maybach. Maybach подъехал к боковым воротам поместья Ахметова близ поселка Плюты в Киевской области.

«Схемы» поинтересовались у Шефира о цели его тайного визита к Ахметову. В ответ помощник Зеленского отметил:

Ничего противоречащего интересам нашей страны, ничего противозаконного я не делаю, точка.

Журналисты также обратились за комментарием к Ахметову. Пресс-служба олигарха не прокомментировала тему августовской встречи с Шефиром, а взамен напомнила о другой известной встрече — 16 марта, когда Зеленский официально собрал олигархов и бизнесменов на Банковой обсудить борьбу с коронавирусом.

На борьбу с эпидемией в Украине Ахметов выделил 300 млн грн. На эти деньги его благотворительный фонд закупил и направил в больницы тесты и средства индивидуальной защиты для медиков, а также аппараты ИВЛ, которые уже спасают жизни украинцев, — отметили в пресс-службе олигарха.

Там также добавили, что цель у Ахметова одна — помочь Украине преодолеть пандемию.

Журналисты направили запрос к Зеленскому с вопросами, уполномочивал ли он Шефира на тайную встречу с Ахметовым дома у олигарха.

Из Офиса президента пришел следующий ответ:

16 марта во время встречи с представителями крупного бизнеса (в том числе с участием Рината Ахметова) глава государства обсуждал вопросы противодействия распространению COVID-19. В дальнейшем других встреч (частных или неофициальных) у президента Украины с бизнесменом не было. Зеленский не поручал и не уполномочивал представителей своей команды на такие встречи.

Кроме этого, у Зеленского напомнили, что «Ахметов осуществляет существенный вклад в экономическое и социальное развитие Украины и является одним из крупнейших налогоплательщиков».

По мнению аналитиков, Ахметову гораздо быстрее удалось наладить конструктивные отношения с Зеленским нежели с Порошенко.

Напомним, ранее в офисе Зеленского назвали фейком и отрицали информацию о финансировании «Слуги народа» Ахметовым, о чем сообщали СМИ. Ахметов якобы сохраняет свое положение, «задабривая новую власть»: покупает по 300 «скорых» для сел, берет под опеку несколько областей на время пандемии коронавируса.