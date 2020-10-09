Рекордный ураган «Дельта» бушует в Мексике и на Кубе — новости мира

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Ураган «Дельта» обрушился на страны Карибского бассейна — в Мексике и на Кубе десятки тысяч человек пришлось эвакуировать. Стихия со скоростью ветра более 175 км/ч привела к значительным разрушениям в регионе.

Ураган валил деревья, срывал электропровода и крыши домов. В некоторых населенных пунктах затоплены улицы. В частности, пострадал мексиканский полуостров Юкатан, где без света остались почти 250 тыс. местных жителей, еще 40 тыс. — были эвакуированы, пишет The Watchers.

Жертвами стихии в Мексике стали по меньшей мере девять человек. В то же время на Кубе фермерам пришлось оперативно спасать урожай табака, поскольку регион подтопило. Вода залила дома 14 тыс. человек.

Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни «Дельта» накроет материковую часть США. Американский штат Луизиана уже начал готовиться к приходу урагана — в прибрежных районах укрепляют дамбы и размещают мешки с песком.

«Дельта» — десятый ураган в этом сезоне в континентальной части США, что считается рекордом. Предыдущий рекорд — девять ураганов за сезон — был установлен в 1916 году.

Напомним, мощный ураган недавно нанес значительные разрушения на Херсонщине.