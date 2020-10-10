Коронавірус у Києві. Фото: Віталій Кличко у Фейсбук

https://racurs.ua/ua/n144965-koronavirus-u-kyievi-pidhopyly-ponad-530-osib-staly-vidomi-nayproblemnishi-rayony-karta.html

Ракурс

Епідемія коронавірусу в Києві набирає обертів — за минулу добу, 9 жовтня, COVID-19 виявили у 532 осіб.

Шестеро хворих вчора померли, а загалом коронавірус забрав життя 469 киян. Станом на 10 жовтня в Києві медики підтвердили 26 тис. 995 випадків коронавірусу. За 9 жовтня захворіли 279 жінок віком від 18 до 90 років, 214 чоловіків віком від 18 до 80 рокiв, 25 дівчаток від одного до 17 років та 14 хлопчиків від одного до 17 років. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко у Телеграм.

До столичних лікарень госпіталізували 82 пацієнтів, а інші перебувають на самоізоляції та під контролем лікарів. Одужали за 9 жовтня 216 осіб, а загалом інфікувалися 9 тис. 627 мешканців Києва.

За минулу добу найбільше хворих виявили у Деснянському районі — 117 осіб. Ще 89 та 67 осіб захворіли в Дарницькому та в Дніпровському районах.

Нагадаємо, 9 жовтня коронавірусом в Україні інфікувалися 5 тис. 728 осіб. Загалом із початку пандемії захворіли 256 тис. 266 українців, а кількість померлих станом на сьогодні становить 4 тис. 887 осіб.