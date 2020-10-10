Бойцы ССО Украины провели тренировку на эсминце Великобритании, Фото: ССО

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Военные учения в Одессе состоялись при участии военнослужащих Сил Специальных Операций ВСУ.

Операторы-разведчики 73 морского центра СпП им кошевого атамана Антина Головатого провели совместные учениях вместе с коллегами стран НАТО на эсминце Dragon британских ВМС. Украинские бойцы отрабатывали абордажные действия, заход на борт, учились вести ближний бой и зачищать судно.

Как известно, 7 октября, в Одесский морской порт в рамках дружеского визита прибыл эсминец Королевских Военно-Морских Сил Великобритании Dragon. Тогда сообщалось, что были запланированы совместные корабельные тренировки на борту британского эсминца.

Напомним, военнослужащие Вооруженные сил Украины приняли участие в военных учениях Combined Resolve XIV в Германии. Бойцы ВСУ действовали слаженно и сумели поразить противника.