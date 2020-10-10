Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Бойцы ССО Украины провели тренировку на эсминце Великобритании, Фото: ССО

Бойцы ССО Украины провели тренировку на эсминце Великобритании (ФОТО)

10 окт 2020, 13:04
999

Военные учения в Одессе состоялись при участии военнослужащих Сил Специальных Операций ВСУ.

Операторы-разведчики 73 морского центра СпП им кошевого атамана Антина Головатого провели совместные учениях вместе с коллегами стран НАТО на эсминце Dragon британских ВМС. Украинские бойцы отрабатывали абордажные действия, заход на борт, учились вести ближний бой и зачищать судно.

Как известно, 7 октября, в Одесский морской порт в рамках дружеского визита прибыл эсминец Королевских Военно-Морских Сил Великобритании Dragon. Тогда сообщалось, что были запланированы совместные корабельные тренировки на борту британского эсминца.

Бойцы ССО Украины провели тренировку на эсминце Великобритании, Фото: ССО

Бойцы ССО Украины провели тренировку на эсминце Великобритании, Фото: ССО


Бойцы ССО Украины провели тренировку на эсминце Великобритании, Фото: ССО

Напомним, военнослужащие Вооруженные сил Украины приняли участие в военных учениях Combined Resolve XIV в Германии. Бойцы ВСУ действовали слаженно и сумели поразить противника.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров