Учения в Германии. Фото: Генштаб ВСУ в Фейсбук

https://racurs.ua/n144255-boycy-vsu-unichtojili-opornyy-punkt-protivnika-vo-vremya-ucheniy-v-germanii-foto-i-video-manevrov.html

Ракурс

Военные учения Combined Resolve XIV продолжаются в Германии.

В ходе маневров взвод украинского Opfor в составе американской механизированной роты 23 сентября провел рейдовые действия в тылу противника. В 5.00 подразделение ВСУ заняло позицию в условленном районе. Об этом 24 сентября сообщил пресс-центр Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Фейсбук.

В ходе марша «опфоровцы» зашли в тыл одного из ротных опорных пунктов сил и уничтожили противника. Механизированная рота, которую прикрывали бойцы подразделения, потеряла три бронемашины, но продолжила выполнение задачи.

По прибытии в определенный район, украинский механизированный взвод занял оборону вокруг важного перекрестка. Бойцы «Блуфора» атаковали их позиции, но украинские военные дали им отпор. Противник отступил, потеряв одну бронированную машину пехоты Bradley и военный «Хаммер».

В целом взвод со своей задачей справился. Главное, что в ходе выполнения этой задачи потерь у нашего подразделения не было, — подытожил офицер отдела планирования штаба батальона «Опфор» подполковник Антон Лавренюк.

Напомним, военные учения Combined Resolve XIV, проходящие в Германии, перешли в активную фазу. Украинская сводная рота смогла устоять перед масштабной атакой американцев и удержать свои позиции, избежав прорыва Opfor.