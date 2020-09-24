Навчання у Німеччині. Фото: Генштаб ЗСУ у Фейсбук

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Військові навчання Combined Resolve XIV тривають у Німеччині.

У ході маневрів взвод українського Opfor у складі американської механізованої роти 23 вересня провів рейдові дії в тилу противника. О 5.00 підрозділ ЗСУ зайняв позицію в умовленому районі. Про це 24 вересня повідомив прес-центр Генерального штабу Збройних сил України у Фейсбук.

У ході маршу «опфорівці» зайшли в тил одного з ротних опорних пунктів сил Blufor та знищили противника. Механізована рота, яку прикривали бійці підрозділу, втратила три бронемашини, але продовжила виконання завдання.

Після прибуття у визначений район, український механізований взвод зайняв оборону навколо важливого перехрестя. Бійці «Блуфору» атакували їхні позиції, але українські військові дали їм відсіч. Противник відступив, втративши одну броньовану машину піхоти Bradley та військовий «Хаммер».

Загалом взвод зі своєю задачею впорався. Головне, що в ході виконання цього завдання втрат в нашого підрозділу не було, — підсумував офіцер відділу планування штабу батальйону «Опфор» підполковник Антон Лавренюк.

Нагадаємо, військові навчання Combined Resolve XIV, що проходять у Німеччині, перейшли до активної фази. Українська зведена рота змогла встояти перед масштабною атакою американців та втримати свої позиції, уникнувши прориву Opfor.