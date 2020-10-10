Автомобіль «Лука» зі сміття. Фото: Eindhoven University of Technology

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Спортивний автомобіль з перероблених відходів розробили у Нідерландах.

Машину створили студенти технологічного університету Ейндховена. Таким чином винахідники показали можливість повторного використання відходів, оскільки щорічно людство виробляє понад 2 млрд т сміття. Про це повідомляється на веб-сторінці Eindhoven University of Technology.

Незвичний транспортний засіб Luca майже повністю зроблений зі сміття. Для створення авто студенти використали лляну тканину та перероблений пластик, велика частина якого була виловлена в океані. Кузов «Луки» зроблений із матеріалу, який використовується в дитячих іграшках та кухонному приладді.

«Пофарбували» машину за допомогою кольорової плівки. Сидіння авто наповнили кокосовою стружкою та кінським волоссям, а чохли зробили із переробленого пластику.

Авто оснастили двома електродвигунами, які можуть розігнати машину до 90 км/год. Транспортний засіб важить вдвічі менше за сучасне авто — майже 400 кг. На одному заряді Luca може проїхати більше 220 км.

Нагадаємо, науковці Австралії підрахували, що на морському дні знаходиться близько 14 млн т мікропластику. Таким чином виявилося, що кількість пластику в океані у рази вища, ніж вважалося раніше.