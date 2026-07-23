Россияне ударили дронами по АЗС в Сумах и Харькове — есть раненые

Россияне ударили дронами по АЗС в Сумах и Харькове. Фото: ГСЧС

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Окупаційна армія Росії продовжує бити по АЗС в Україні.

У середу пізно ввечері, 22 липня, росіяни атакували FPV-дроном автозаправну станцію у Харкові. Внаслідок влучання спалахнула пожежа — вогонь охопив ємність із газом та вантажний автомобіль, що створив додаткову загрозу через ризик вибуху. Про це повідомила прес-служба ДСНС.

Рятувальники повністю ліквідували займання. Внаслідок удару постраждала 22-річна дівчина.

Також ворог вдарив по АЗС у двох районах Сум. Як поінформував начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко, була атакована автозаправна станція у Ковпаківському районі Сум. Внаслідок влучання сталася пожежа.

У Сумській міській військовій адміністрації поінформували, що внаслідок атак відомо про одного постраждалого з гострою реакцією на стрес.

Нагадаємо, російська армія 22 липня FPV-дроном атакували АЗС у Немишлянському районі Харкова. Внаслідок удару постраждали п’ятеро людей — у них діагностували гостру реакцію на стрес.