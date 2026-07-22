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Ракурс
Наслідки російської атаки у Харкові, фото: ДСНС

Рашисти вдарили по АЗС у Харкові — п’ятеро постраждалих (ФОТО)

22 лип 2026, 13:35
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У Харкові внаслідок атаки російського FPV-дрона на АЗС постраждали п’ятеро людей.

Про це сьогодні, 22 лютого, повідомила прес-служба ДСНС,

У постраждалих діагностовано гостру реакцію на стрес. Їм надана уся необхідна допомога, — розповіли к відомстві. — Загорілася паливороздавальна колонка. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі повідомив, що рашисти сьогодні завдали ударів по Салтівському та Немишлянському районах Харкова.

Внаслідок ворожого удару по Немишлянському району — 5 постраждалих. В усіх діагностовано гостру реакцію на стрес, — зазначив він.

Наслідки російської атаки у Харкові, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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