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Последствия российской атаки в Харькове, фото: ГСЧС

Рашисты ударили по АЗС в Харькове — пятеро пострадавших (ФОТО)

22 июл 2026, 13:35
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У Харкові внаслідок атаки російського FPV-дрона на АЗС постраждали п’ятеро людей.

Про це сьогодні, 22 лютого, повідомила прес-служба ДСНС,

У постраждалих діагностовано гостру реакцію на стрес. Їм надана уся необхідна допомога, — розповіли к відомстві. — Загорілася паливороздавальна колонка. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі повідомив, що рашисти сьогодні завдали ударів по Салтівському та Немишлянському районах Харкова.

Внаслідок ворожого удару по Немишлянському району — 5 постраждалих. В усіх діагностовано гостру реакцію на стрес, — зазначив він.

Наслідки російської атаки у Харкові, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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