Последствия российской атаки в Харькове, фото: ГСЧС

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У Харкові внаслідок атаки російського FPV-дрона на АЗС постраждали п’ятеро людей.

Про це сьогодні, 22 лютого, повідомила прес-служба ДСНС,

У постраждалих діагностовано гостру реакцію на стрес. Їм надана уся необхідна допомога, — розповіли к відомстві. — Загорілася паливороздавальна колонка. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі повідомив, що рашисти сьогодні завдали ударів по Салтівському та Немишлянському районах Харкова.