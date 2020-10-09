Протесты в Кыргызстане. Фото: TV Net

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Протесты в Кыргызстане проходят под звуки выстрелов. На центральной площади Бишкека Ала-Тоо собрались сторонники экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, туда же собираются и сторонники его оппонента, Садыра Жапарова.

Сотни сторонников Жапарова заняли сцену, где 10 минут назад выступал Атамбаев, а затем прозвучало несколько выстрелов. Об этом сообщает «ТААС».

Затем сторонники оппозиционера заняли площадь, а поддерживающие экс-президента Кыргызстана переместились через проспект Чуй на другую ее сторону.

Отмечается, что военная техника и военнослужащие направляются в Бишкек. Колонны военных грузовиков с военнослужащими были замечены в южной и западной части города.

Ранее президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков своим указом ввел в столице чрезвычайное положение. Оно начнет действовать с 20.00 по местному времени и будет действовать до 08.00 21 октября.





Комендантом в Бишкеке был назначен замминистра внутренних дел Алмазбек Орозалиев. Также президент Кыргызстана отправил в отставку премьер-министра и правительство страны.

Напомним, ранее мы сообщали, что экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев осужден на 11 лет лишения свободы за коррупцию. Такой вердикт вынес Первомайский районный суд Бишкека. Атамбаев был признан виновным в коррупционных действиях, которые были связаны с освобождением криминального авторитета Азиза Батукаева. Батукаев шесть лет назад сбежал из Кыргызстана в Чечню.