«Семейный карантин» и онлайн-обучение может ввести Зеленский

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Карантин «выходного дня», а также онлайн-обучение вместо традиционного посещения школ и вузов могут ввести в Украине в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом. Соответствующие предложения готовит на рассмотрение президенту Владимиру Зеленскому Совет национальной безопасности и обороны.

В то же время, как заверил в комментарии «РБК-Украина» глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, нардеп-«слуга» Михаил Радуцкий, карантин «выходного дня» и дистанционное обучение не предусматривает полного локдауна, который был этой весной.

Субботу и воскресенье лучше провести с семьей, например, в парке — это своего рода «семейный карантин». Это не тот локдаун, который был, когда останавливались предприятия и общественный транспорт. Помимо этого, мы будем предлагать перевести высшие учебные заведения и школы на дистанционное обучение, — рассказал Радуцкий.

По его словам, на ближайшее совещание Зеленскому представят новые «коронавирусные» предложения, подготовленные вместе с СНБО. Например, карантин «выходного дня» будет предусматривать запрет на проведение массовых концертов и предвыборных митингов.

«Слуга» добавил, что экономика Украины не выдержит еще одного жесткого карантина, поэтому право украинцев на роботу ограничивать не станут.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что заболеваемость в Украине продолжит расти из-за несоблюдения населением карантинных мероприятий.

Коронавирус в Украине за 8 октября обнаружили у 5 тыс. 804 человек. Как свидетельствуют данные мониторинговой системы СНБО, умерли за последние сутки 89 человек.