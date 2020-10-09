Карантин вихідного дня і онлайн-навчання може запровадити Зеленський — коронавірус в Україні

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Карантин «вихідного дня», а також онлайн-навчання замість традиційного відвідування шкіл та вишів можуть запровадити в Україні у зв’язку з погіршенням ситуації з коронавірусом. Відповідні пропозиції на розгляд президенту Володимиру Зеленському готує Рада з нацбезпеки та оборони.

Водночас, як запевнив в коментарі «РБК-Україна» очільник парламентського комітету з питань здоров’я нації, нардеп-«слуга» Михайло Радуцький, карантин «вихідного дня» і дистанційне навчання не передбачає повного локдауну, який був цією весною.

Суботу і неділю краще провести з сім'єю, наприклад, в парку — це свого роду «сімейний карантин». Це не той локдаун, який був, коли зупинялися підприємства і громадський транспорт. Окрім цього, ми пропонуватимемо перевести вищі навчальні заклади та школи на дистанційне навчання, — розповів Радуцький.

За його словами, на найближчу нараду Зеленському представлять нові «коронавірусні» пропозиції, підготовлені разом з РНБО. Наприклад, карантин «вихідного дня» передбачатиме заборону масових концертів і передвиборчих мітингів.

«Слуга» додав, що економіка України не витримає ще одного жорсткого карантину, тому українців не обмежуватимуть у можливості працювати.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що захворюваність в Україні зростатиме через недотримання населенням карантинних заходів.

Коронавірус в Україні за 8 жовтня виявили в 5 тис. 804 осіб. Як свідчать дані моніторингової системи РНБО, померли за останню добу 89 людей.