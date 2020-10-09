Протест у Киргизстані. Фото: TV NET

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Протести в Киргизстані проходять під звуки пострілів. На центральній площі Бішкека Ала-Тоо зібралися прихильники екс-президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва, там же збираються і прихильники його опонента, Садира Жапарова.

Сотні прихильників Жапарова захопили сцену, де 10 хвилин тому виступав Атамбаєв, а потім пролунало кілька пострілів. Про це повідомляє «ТААС».





Згодом прихильники опозиціонера зайняли майже усю площу, а прихильники екс-президента Киргизстану перемістилися через проспект Чуй на іншу її сторону.

Зазначається, що військова техніка і військовослужбовці направляються до Бішкеку. Колони військових вантажівок із військовослужбовцями були помічені в південній і західній частині міста.

Раніше президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков своїм указом ввів у столиці надзвичайний стан. Він почне діяти з 20.00 за місцевим часом і триватиме до 08.00 21 жовтня.





Комендантом у Бішкеку призначили заступника міністра внутрішніх справ Алмазбека Орозаліева. Також президент Киргизстану відправив у відставку прем'єр-міністра й уряд країни.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що екс-президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва засудили до 11 років позбавлення волі за корупцію. Такий вердикт виніс Першотравневий районний суд Бішкека. Атамбаєв був визнаний винним у корупційних діях, які були пов’язані зі звільненням кримінального авторитета Азіза Батукаєва. Батукаєв шість років тому втік із Киргизстану в Чечню.