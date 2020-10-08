Президент та прем'єр Киргизстану загадково зникли

Президент Киргизстану. Фото: Tenginews

https://racurs.ua/ua/n144886-prezydent-ta-premier-kyrgyzstanu-zagadkovo-znykly.html

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Президент Киргизстану та прем'єр-міністр країни загадково зникли після перевороту у країні. Заступник голови Ради безпеки Киргизстану Омурбек Суваналієв заявив, що місцеперебування президента Сооронбая Жеенбекова і прем'єр-міністра Кубатбека Боронова наразі невідоме.

Опозиційна влада закрила кордони в країні та розшукує екс-очільника держави. Про це повідомляє «Інтерфакс-захід»

Повідомляється, що посадові особи колишньої влади ховаються у конспіративних місцях. Частина з них працює віддалено і у відставку не подавали.

За словами голови Радбезу, перші особи держави не з’являлися на публіці з початку протестів у Киргизстані. Від імені президента у мережі публікувалися звернення, але де перебуває він сам певно невідомо.

Суваналієв додав, що політична ситуація в країні залишається напруженою. Після протестів опозиційні партії не можуть домовитися до єдиних заходів та рішень.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що екс-президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва засудили до 11 років і двох місяців позбавлення волі за корупцію. Такий вердикт виніс Первомайський районний суд Бішкека. Атамбаєва було визнано винним у корупційних діях, які були пов’язані із звільненням кримінального авторитета Азіза Батукаєва. Батукаєв шість років тому втік із Киргизстану до Чечні.