Президент и премьер Кыргызстана загадочно исчезли

Президент Кыргызстана. Фото: Tenginews

https://racurs.ua/n144886-prezident-i-premer-kyrgyzstana-zagadochno-ischezli.html

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Президент Кыргызстана и премьер-министр страны загадочно исчезли после переворота в стране. Заместитель главы Совета безопасности Кыргызстана Омурбек Суваналиев заявил, что местонахождение президента Сооронбая Жээнбекова и премьер-министра Кубатбека Боронов пока неизвестно.

Оппозиционные власти закрыли границы в стране и разыскивают экс-главу государства. Об этом сообщает «Интерфакс-Запад»

Сообщается, что должностные лица прежней власти прячутся в конспиративных местах. Часть из них работает удаленно и в отставку не подавали.

По словам главы Совбеза, первые лица государства не появлялись на публике с начала протестов в Кыргызстане. От имени президента в сети публиковались обращения, но где находится он сам достоверно неизвестно.

Суваналиев добавил, что политическая ситуация в стране остается напряженной. После протестов оппозиционные партии не могут договориться о принятии единых мер и решений.

Напомним, ранее мы сообщали, что экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы за коррупцию. Такой вердикт вынес Первомайский районный суд Бишкека. Атамбаев был признан виновным в коррупционных действиях, которые были связаны с освобождением криминального авторитета Азиза Батукаева. Батукаев шесть лет назад сбежал из Кыргызстана в Чечню.