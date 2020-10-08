Коронавирус закрыл на карантин главный университет страны. Фото: Радіо Свобода

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Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко закрывается на карантин из-за роста количества больных на коронавирус. Карантин в вузе продолжиться до 23 октября.

Соответствующее распоряжение издал ректор университета Леонид Губерский. Об этом сообщили на сайте университета.

Согласно распоряжению, все студенты будут учиться дистанционно.

В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией и с целью предотвращения заболеваний в коллективе КНУ университет с 8 октября по 23 октября переводит обучение с аудиторных форм на использование технологий дистанционного обучения, — заявили в университете.

Также в распоряжении указано, что на время карантина пропускной режим в общежитиях станет жестче, а состояние здоровья преподавателей и студентов будут активно проверять.

Кроме того, из-за вспышки коронавируса закрыли и Львовский лицей международных отношений им. Стуса. Там заболели два студента и шесть педагогов. С 9 по 16 октября лицей уходит на каникулы, с 19 по 26 октября обучение будет проводиться дистанционно.

Напомним, что Университет Альфреда Нобеля в Днепре закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса.