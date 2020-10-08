Коронавірус закрив на карантин головний університет країни. Фото: Радіо Свобода

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Київський національний університет імені Тараса Шевченка закривається на карантин через зростання кількості хворих на коронавірус. Карантинні заходи у виші триватимуть до 23 жовтня.

Відповідне розпорядження видав ректор університету Леонід Губерський. Про це повідомили на сайті університету.

Згідно з розпорядженням, усі студенти навчатимуться дистанційно.

У зв’язку зі зростанням захворюваності на коронавірусну інфекцію та з метою запобігання захворюванням у колективі КНУ університет з 8 жовтня до 23 жовтня переводить навчання з аудиторних форм на використання технологій дистанційного навчання, — заявили в університеті.

Також у розпорядженні зазначено, що на час карантину пропускний режим у гуртожитках стане жорсткішим, а стан здоров’я викладачів та студентів активно перевірятимуть.

Окрім того, через спалах коронавірусу закрили й Львівській ліцей міжнародних відносин ім. Стуса. Там захворіли двоє студентів та шестеро педагогів. З 9 по 16 жовтня ліцей йде на канікули, з 19 по 26 жовтня навчання буде проводитися дистанційно.

Нагадаємо, що Університет Альфреда Нобеля у Дніпрі закрили на карантин через спалах коронавірусу. Таке рішення адміністрація вищого навчального закладу прийняла у зв’язку із зростанням захворюваності на коронавірус.