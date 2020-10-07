Університет Альфреда Нобеля у Дніпрі. Фото: Gorod.dp

https://racurs.ua/ua/n144820-studentiv-nobelivciv-u-dnipri-zakryly-na-karantyn-pid-chas-nobelivskogo-tyjnya.html

Ракурс

Університет Альфреда Нобеля у Дніпрі закрили на карантин через спалах коронавірусу.

Таке рішення адміністрація вищого навчального закладу прийняли у зв’язку із зростанням захворюваності на COVID-19. У виші надіються, що таким чином студентів і викладачів можна буде вберегти від реальної загрози. Про це 7 жовтня повідомляє Gorod. dp із посиланням на прес-службу навчального закладу.

З понеділка, 5 жовтня, студенти навчають дистанційно за допомогою платформ Zoom і Google Classroom. Заняття проходитимуть за розкладом. Такі умови навчання стосуються лише учнів на денній формі навчання.

Зазначається, що навесні університет теж працював дистанційно і жодної навчальної години студенти внаслідок цього не втратили. Адміністрація впевнена, що так буде і цього разу.

Раніше повідомлялося, що до послаблення коронавірусного карантину готова лише Кіровоградська область. На Кіровоградщині двотижневий показник захворюваності на 100 тис. населення становить 19,9 і не перевищує визначений Міністерством охорони здоров’я базовий рівень у 40 нових хворих.