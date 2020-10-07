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Ракурс
Университет Альфреда Нобеля в Днепре. Фото: Gorod.dp

Студентов -«нобелевцев» в Днепре закрыли на карантин во время Нобелевской недели

7 окт 2020, 15:11
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Университет Альфреда Нобеля в Днепре закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса.

Такое решение администрация высшего учебного заведения приняли в связи с ростом заболеваемости COVID-19. В вузе надеются, что таким образом студентов и преподавателей можно будет уберечь от реальной угрозы. Об этом 7 октября сообщает Gorod. dp со ссылкой на пресс-службу учебного заведения.

С понедельника, 5 октября, студенты обучают дистанционно с помощью платформ Zoom и Google Classroom. Занятия будут проходить по расписанию. Такие условия обучения касаются только учащихся на дневной форме обучения.


Отмечается, что весной университет тоже работал дистанционно и ни одного учебного часа студенты вследствие этого не потеряли. Администрация уверена, что так будет и в этот раз.

Ранее сообщалось, что к ослаблению коронавирусного карантина готова лишь Кировоградская область. На Кировоградщине двухнедельный показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составляет 19,9 и не превышает определенный Министерством здравоохранения базовый уровень у 40 новых больных.

Источник: Ракурс


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