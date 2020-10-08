Боевик. Фото: пресс-служба СБУ

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Война на Донбассе продолжается, а потому Служба безопасности Украины продолжает задерживать пророссийских наемников. За участие в войне на стороне боевиков жителя Луганска приговорили к тюремному сроку.

Правоохранители установили, что мужчина присоединился к так называемой ЛНР в июне 2014 года. Он был зачислен в террористический батальон «Заря» на должность разведчика. Там он собирал разведывательные данные на наблюдательных постах оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



Позже он перевелся в Первомайск в так называемый 15 батальон теробороны второго армейского корпуса народной милиции ЛНР. Следствие установило, что боевик участвовал в боевых действиях в зоне ООС вблизи линии разграничения, а также в боях под Золотым.

Рубежанский городской суд признал оккупанта виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) и ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник получил приговор в виде 5,5 лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы сообщали, что воинами Операции объединенных сил был задержан снайпер так называемой ЛНР. У задержанного нашли военный билет террористической организации, небольшую сумму наличных средств в российских рублях, а также обезболивающий медпрепарат наркотического действия.