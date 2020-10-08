Бойовик. Фото: прес-служба СБУ

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Війна на Донбасі триває, унаслідок чого Служба безпеки України продовжує затримувати проросійських найманців. За участь у війні на боці бойовиків засудили жителя Луганська, який намагався перетнути лінію розмежування у розвідувальних цілях.

Правоохоронців встановили, що чоловік приєднався до так званої ЛНР у червні 2014 року. Він був зарахований до терористичного батальйону «Зоря» на посаду розвідника. Там він збирав розвідувальні дані на спостережних постах окупантів. Про це повідомляє прес-служба СБУ.





Пізніше він перевівся до Первомайська у так званий 15 батальйон тероборони другого армійського корпусу народної міліції ЛНР. Слідство встановило, що бойовик брав участь у бойових діях в зоні ООС поблизу лінії розмежування та у боях під Золотим.





Рубіжанський міський суд визнав окупанта винним у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) та ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України. Зловмисник дістав вирок у виді 5,5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що воїнами Операції об'єднаних сил був затриманий снайпер так званої ЛНР. У затриманого було виявлено військовий квиток терористичної організації, невелика сума готівкових коштів у російських рублях, а також знеболювальний медпрепарат наркотичної дії.