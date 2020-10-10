Екс-президента Киргизстану затримали опоненти — що йому загрожує

Екс-президент Киргизстану. Фото: РБК

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Ракурс

Алмазбек Атамбаєв, колишній президент Киргизстану, був затриманий через організацію масових заворушень у Бішкеку. Разом з ним були затримані охоронці та дружина президента.

Діти політика залишаються на свободі. Про це повідомила прес-служба Державного комітету національної безпеки Киргизстану сьогодні, 10 жовтня.

Повідомляється, що разом з Атамбаєвим затримали колишнього співробітника 9-ї служби Державного комітету національної безпеки Киргизької Республіки та начальника охорони колишнього глави держави Каната Сагинбаева, а також екс-главу відомства Даміра Мусакеева.

Також правоохоронці затримали колишнього керівника апарату колишнього президента Фаріда Ніязова. Повідомляється, що спецзагон прибув під резиденцію Алмазбека Атамбаєва у селі Кой-Таш під Бішкеком.

Біля стіни однієї з будівель під прицілом правоохоронців стоять кілька людей. Поруч з ними — дружина колишнього президента Раїса Атамбаєва.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що екс-президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва засудили до 11 років і двох місяців позбавлення волі за корупцію. Такий вердикт виніс Першотравневий районний суд Бішкека.

Атамбаєв був визнаний винним у корупційних діях, які були пов’язані зі звільненням кримінального авторитета Азіза Батукаєва. Батукаєв шість років тому втік з Киргизстану в Чечню.