Дональд Трамп. Фото: 24 ur

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Дональд Трамп, президент США, заявив, що він перестав приймати ліки проти коронавірусу, а тому із задоволенням поділився б своєю плазмою з антитілами для виготовлення ліків для хворих на коронавірус.

Він додав, що не приймає ліки вже вісім годин, а його лікування підійшло до кінця. Про це повідомляє NewsWeek.

За словами американського лідера, його самопочуття покращилося і без ліків він почувається добре. Також він високо оцінив переваги експериментального лікування антитілами, яке нещодавно запровадили в Україні.

Наголосимо, що представники Білого Дому наразі не розголошують, коли Дональд Трамп отримав негативний результат тесту на коронавірус.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вибори президента США відбудуться менше ніж через місяць. Другий раунд дебатів в рамках передвиборчої кампанії на виборах президента США запланований на наступну п’ятницю, 15 жовтня. Дональд Трамп планує взяти участь у дебатах з кандидатом від демократів Джо Байденом попри коронавірус.