Президент США Дональд Трамп. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n144988-tramp-vpershe-z-yavyvsya-na-publici-pislya-infikuvannya-covid-19-video.html

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Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки, вперше з’явився на публіці після захворювання на коронавірус.

Лідер американців привітав прихильників із балкону своєї резиденції. Він вийшов у масці, але зняв її для виступу. Послухати звернення глави держави біля Білого дому зібралися кілька сотень осіб. Трамп заявив, що з ним усе гаразд. Про це йшлося у трансляції події, яку проводили американські ЗМІ.

Я хочу подякувати лікарям, фахівцям, науковцям і всім людям, які наполегливо працюють і допомагають подолати цю хворобу. Я хочу подякувати всім вам, мій народе, що ви виходите, підтримуєте і підбадьорюєте. Дякую вам, що любите свою країну. Я теж вас люблю. І тому закликаю прийти і проголосувати за спокійне і щасливе майбутнє. Це найважливіші вибори в історії нашої країни, — заявив американський президент.

Тим часом лікар Дональда Трампа Шон Конлі заявив, що президент США, який перехворів коронавірусом, більше не заразний. Такий результат показав ПЛР-тест.

Як відомо, COVID-19 у Трампа діагностували 2 жовтня. Він пройшов експериментальне лікування і провів у шпиталі три дні. А вже в понеділок 5 жовтня повернувся до Білого дому. На лікування американського лідера з бюджету витратили понад 100 тис. дол.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що він перестав приймати ліки проти COVID-19, а тому із задоволенням поділився б своєю плазмою з антитілами для виготовлення ліків для хворих на коронавірус.