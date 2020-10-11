Лечение коронавируса в Украине. Фото: Слуга народа

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Украинские больницы переполнены пациентами, заразившимися коронавирусной инфекцией COVID-19.

Наиболее напряженная ситуация с заполнением больниц больными коронавирусом в Донецкой, Одесской, Харьковской, Сумской областях и в Киеве. В этих регионах регистрируют большое количество новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 11 октября сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время онлайн-брифинга.

Ранее в Минздраве заявляли, что в Украине больничные койки первой волны для больных коронавирусом заполнены на 59,4%. В Кабинете министров заявляли, что сейчас нет необходимости вводить чрезвычайное положение из-за пандемии.

Напомним, в Национальной службе здоровья Украины рассказали, что государство выделяет на лечение в стационаре одного COVID-пациента в среднем 20 тыс. грн.

Медики заявили, что средние затраты в сутки на обеспечение медикаментами и расходными материалами могут составлять 5 тыс. грн на одного пациента, находящегося в отделении интенсивной терапии в условиях стационара, и 900 грн — на пациента, который находится в палате неинтенсивного отделения.