НСЗУ разоблачила Степанова на COVID-лжи

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Стоимость лечения одного пациента с коронавирусная инфекцией, которую озвучивает Национальная служба здоровья Украины и министр здравоохранения Максим Степанов различаются на 20 тыс. грн.

В Национальной службе здоровья Украины рассказали, что государство выделяет на лечение в стационаре одного COVID-пациента в среднем 20 тыс. грн. Такую сумму назвал исполняющий обязанности главы НСЗУ Андрей Виленский в интервью «Интерфакс-Украина».

В наших учреждениях здравоохранения в среднем на одного пациента с COVID выделялось от 40 тыс. грн в первый месяц, когда мы поняли, что надо законтрактовать заведения. Сейчас на одного пациента идет в среднем 20 тыс. грн, не считая средств, которые учреждения получили от местных властей, — отметил Виленский.

По его словам, тариф предусматривает, что средние расходы в сутки на обеспечение медикаментами и расходными материалами могут составлять 5 тыс. грн на одного пациента, который находится в отделении интенсивной терапии в условиях стационара, и 900 грн — на пациента, находящегося в палате неинтесивного отделения.

Недавно министр здравоохранения Максим Степанов также озвучил сумму, которую Минздрав перенаправляет в медицинские учреждения для лечения больных с COVID-19. По его словам, лечение одного пациента с тяжелым течением болезни стоит от 45 тыс. грн.

В то же время заместитель Степанова Виктор Ляшко рассказал, что Кабмин перепрофилировал 15 млрд грн для Национальной службы здоровья Украины в отдельный «коронавирусный» пакет. Из него профинансирована экстренная медицинская помощь — 1,3 млрд грн получили больницы, а также стационарная медицинская помощь — 2,41 млрд грн. Стационарная медицинская помощь включает доплату медицинской бригаде больницы и средства на покрытие препаратов для лечения COVID-19 (антибиотики и другую симптоматическую терапию) и кислород.