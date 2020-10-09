Стерненко заявили гражданские иски на 4,5 млн гривен

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Дело Сергея Стерненко рассматривает суд в Одессе. Активисту и экс-лидеру «Правого сектора» заявили гражданские иски на общую сумму в 4,5 млн грн.

Такие требования Стерненко объявил представитель жены Ивана Кузнецова, погибшего в 2018 году во время нападения на активиста в Одессе.

Как сообщил Стерненко в соцсетях, очередное заседание по его делу состоялось сегодня в Приморском райсуде.

В суде установили такой порядок исследования доказательств: допрос Стерненко, доказательства обвинения, допросы свидетелей и потерпевших, характеризующие материалы. Следующие заседания должны состояться 23 и 29 октября, а также 6 и 13 ноября.

Думаю, процесс будет достаточно быстрым. Интересно, обусловлено ли это давлением со стороны Офиса президента и ОГПУ, — прокомментировал сегодняшнее заседание Стерненко.

Предметом слушания суда является установление обстоятельств третьего заказного нападения на Стерненко, произошедшего 24 мая 2018 года, когда двое злоумышленников напали на активиста и его девушку. Отбиваясь, активист смертельно ранил одного из них ножом в живот.

Ножевые ранения были и у самого Стерненко, и у другого напавшего, которого полиция вскоре задержала, но отпустила, предоставив статус свидетеля, а позже — государственную охрану.

В мае этого года напавшим на Стерненко объявили подозрение — Александру Исайкулу и Ивану Кузнецову. Последний во время схватки погиб от ранений, нанесенных Стерненко. Исайкул сейчас находится за границей.