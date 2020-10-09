Стерненку заявили цивільні позови на 4,5 млн гривень

https://racurs.ua/ua/n144923-sternenku-zayavyly-cyvilni-pozovy-na-4-5-mln-gryven.html

Ракурс

Справу Сергія Стерненка розглядає суд в Одесі. Активісту та екс-лідеру «Правого сектора» заявили цивільні позови на загальну суму у 4,5 млн грн.

Такі вимоги Стерненку оголосив представник дружини Івана Кузнецова, який загинув у 2018 році під час нападу на активіста в Одесі.

Як повідомив Стерненко у соцмережах, чергове засідання у його справі відбулося сьогодні у Приморському райсуді. Тут розглядають справу щодо убивства нападника, який накинувся на Стерненка та його дівчину.

У суді встановили такий порядок дослідження доказів: допит Стерненка, докази обвинувачення, допити свідків і потерпілих, характеризуючі матеріали. Наступні засідання мають відбутись 23 і 29 жовтня, а також 6 і 13 листопада.

Гадаю, процес буде досить швидкий. Цікаво, чи обумовлено це тиском з боку Офісу президента та ОГПУ, — прокоментував сьогоднішнє засідання Стерненко.

Предметом слухання суду є з’ясування обставин третього замовного нападу на Стерненка, що стався 24 травня 2018 року, коли двоє зловмисників напали на Стерненка та його дівчину. Відбиваючись, активіст смертельно поранив одного з них ножем у живіт.

Ножові поранення були й у самого Стерненка та у другого нападника, якого поліція невдовзі затримала, але відпустила, надавши йому статус свідка, а пізніше — державну охорону.

У травні цього року нападникам на Стерненка оголосили підозру — Олександру Ісайкулу та Івану Кузнєцову. Останній під час сутички загинув від поранень, нанесених Стерненком. Ісайкул наразі перебуває за кордоном.